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55 минут назад

Экс-директор Ротару раскрыла тайны певицы

Ирина Лебедева

Бывший концертный директор Софии Ротару Ольга Коняхина рассказала в эфире НТВ о том, что иногда звезда может крепко выпить. А под воздействием алкоголя может хорошенько отчитать того, кто окажется под рукой.

Экс-директор Ротару раскрыла тайны певицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она поэтому нигде не выпивала никогда не со своими. Только в кругу близких, и все знали, как это будет. И вот то, что ее сын Руслан написал, что, мол, мама тяжелее бокала вина ничего в руках не держала, — ну, полный бред. И коньяк, и виски, и водка — все пилось. Все пилось, да, абсолютно», — вспоминает Коняхина.

Также Коняхина пожаловалась на то, что Ротару все время требовала, чтобы при ней кто-то был. Либо помощница по дому, либо костюмер, либо кто-то еще.

«Все сидят за столом — шашлык, вино, все классно, весело, здорово. София Михайловна хочет домой. Мы поднимаемся к ней наверх, и там часа полтора-два сидим, разговариваем за жизнь. Я в ногах, собственно говоря, и уйти не могу. Там было очень ревностно — сидеть дома, сидеть здесь, сидеть при мне», - сообщила экс-директор.

Несколько лет назад Ротару обвинила Коняхину в мошенничестве и посадила ее в тюрьму на шесть лет. Певица заявляла, что ее директор, договариваясь о выступлениях, забирала себе предоплату за них. В итоге, по словам Ротару, она не досчиталась около семи миллионов рублей.

В настоящее время Коняхина, отсидев в колонии половину от назначенного судом срока, вышла на свободу за примерное поведение. И решила заставить Ротару заплатить по старым счетам.

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