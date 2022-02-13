«Я победила глухоту!» К дочери Валерии вернулся слух

«Зимой 2021 года я впервые переболела популярным новым вирусом. Меня предупреждали о побочках, плюс заболела моя собака, бессонные ночи и переживания, проблемы с музыкальным коллективом. Боли в теле, неописуемая слабость, апатия, безразличие ко всему, включая творчество и любимых людей. Хотелось спать 24/7 и не видеть ни одной души вообще. С каждым месяцем чувство страха нарастало, панические атаки дошли до своего пика. Но самое страшное - я частично потеряла слух».