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1 час назад

«Я победила глухоту!» К дочери Валерии вернулся слух

Ирина Лебедева

Дочь Валерии, 28-летняя певица Анна Шульгина, сменившая имя на псевдоним Шена, в последнее время серьезно болела. Осложнения после коронавирусной инфекции, наложившиеся на проблемы в личной жизни, едва не привели к непоправимым последствиям. Об этом девушка рассказала подписчикам инстаграма.

«Я победила глухоту!» К дочери Валерии вернулся слух
Фото: InstagramInstagram

«Зимой 2021 года я впервые переболела популярным новым вирусом. Меня предупреждали о побочках, плюс заболела моя собака, бессонные ночи и переживания, проблемы с музыкальным коллективом. Боли в теле, неописуемая слабость, апатия, безразличие ко всему, включая творчество и любимых людей. Хотелось спать 24/7 и не видеть ни одной души вообще. С каждым месяцем чувство страха нарастало, панические атаки дошли до своего пика. Но самое страшное - я частично потеряла слух».

Практически полгода Шена посвятила лечению. Ей поставили диагноз: тяжелая депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство, тугоухость первой степени.

И спустя несколько месяцев терапии слух все-таки вернулся.

«У меня получилось. Я смогла, я победила глухоту!» - радостно сообщила девушка.

По словам Валерии ее дочь давно хотела сменить имя. То, что ее когда-то будут звать Шена, Анна увидела во сне. Звездная мама ее поддержала – ведь она сама когда-то поступила подобным образом.

Ведь ее назвали Аллой при рождении, но именно под псевдонимом Валерия певица стала известной, а в итоге он стал и ее именем
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