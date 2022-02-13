Брухунова объяснила, почему не ходит на премьеры

Молодая супруга Евгения Петросяна объяснила подписчикам своего инстаграма, почему она не посещает кино- и театральные премьеры. Как оказалось, она однажды попала в очень неприятную ситуацию, после чего в конкретный театр не пойдет уже никогда.
Дело в том, что очень немногие пресс-службы учреждений культуры беспокоятся о комфорте своих гостей.
«Почему я не хожу на светские кино и театральные премьеры?! Такой вопрос частенько прилетает в личные сообщения. Ответ мне кажется очевидным: на такого рода мероприятиях много СМИ. К сожалению, мой личный опыт взаимодействия с представителями масс-медиа на 99% негативный. Я не вижу нужды общаться с теми, кто не знает словосочетания «личные границы», тычет микрофоном в нос, а когда ты деликатно пытаешься уйти в сторону бежит за тобой до такси и выкрикивает в след оскорбления о том, что ты плохая мать, которая выбирает «тусовку» вместо ребёнка. И это не просто слова - это мой опыт на премьерном показе в одном из московских театров. Разумеется, ноги моей там больше не будет. После описанного мной случая прошёл год, но «осадочек остался», - написала Татьяна.
К счастью, так обстоят дела все же не везде. Татьяна сообщила, что с большим удовольствием сходила в «надежный» театр и получила массу удовольствия от спектакля.
«… я хожу в гости к тем театрам, где пиар-команда думает о комфорте и спокойствии тех, кого приглашает», - резюмировала Брухунова.
Недавно стало известно, что Татьяна Брухунова решила зарабатывать на рекламе в соцсетях и даже разместила в ряде блогов свой прайс. Однако озвученные расценки вызвали недоумение у популярных блогеров.