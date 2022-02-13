Брухунова объяснила, почему не ходит на премьеры

«Почему я не хожу на светские кино и театральные премьеры?! Такой вопрос частенько прилетает в личные сообщения. Ответ мне кажется очевидным: на такого рода мероприятиях много СМИ. К сожалению, мой личный опыт взаимодействия с представителями масс-медиа на 99% негативный. Я не вижу нужды общаться с теми, кто не знает словосочетания «личные границы», тычет микрофоном в нос, а когда ты деликатно пытаешься уйти в сторону бежит за тобой до такси и выкрикивает в след оскорбления о том, что ты плохая мать, которая выбирает «тусовку» вместо ребёнка. И это не просто слова - это мой опыт на премьерном показе в одном из московских театров. Разумеется, ноги моей там больше не будет. После описанного мной случая прошёл год, но «осадочек остался», - написала Татьяна.