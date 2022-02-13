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11 минут назад

Сына Королевой и Глушко сочли похожим на Николаева

Ирина Лебедева

Архипу, сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко, уже 20 лет. И чем взрослее становится юноша, тем больше у него внешнего сходства с бывшим мужем Наташи, певцом и композитором Игорем Николаевым, пишет портал tvcenter.ru.

В сыне Королевой и Глушко увидели сходство с Николаевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наташа Королева и Игорь Николаев прожили в браке около десяти лет, однако родить ребенка так и не смогли. В 2001 году Королева познакомилась с Сергеем Глушко, известным как Тарзан, и ушла от мужа к нему. В первый же год их совместной жизни на свет появился Архип

Предполагалось, что он – единственный ребенок Королевой.

Однако прошлым летом певица сделала шокирующее признание. Артистка в студии программы «Секрет на миллион» заявила, что в США у нее есть внебрачная дочь. Исполнительница пришла на помощь своему другу нетрадиционной ориентации и подарила собственную яйцеклетку. В результате у суррогатной мамы на свет появилась девочка, однако общение с ней экс-супруга Николаева не поддерживает.

Архип, сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, уже довольно продолжительное время встречается с девушкой, которую зовут Мелисса. Его избранница ранее зарабатывала на жизнь стриптизом.

СМИ и социальных сетях привыкли к тому, что Мелисса живет в доме певицы и все чаще называют ее «невесткой» Королевой. Тем более, что молодой человек якобы уже вручил возлюбленной помолвочное кольцо. Однако в последнее время у родителей Архипа все чаще прослеживаются нотки недовольства сложившейся ситуацией.

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