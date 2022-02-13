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27 минут назад

Апина: «До своего развода я никогда не видела живых денег»

Ирина Лебедева

Алена Апина, как оказалось, только после развода с мужем-продюсером Александром Иратовым, с которым прожила четверть века, осознала, что значит вести семейный бюджет. Ранее всем заправлял ее супруг, в том числе, он распоряжался и заработком певицы, - пишет «Комсомольская Правда».

Апина: «До своего развода я никогда не видела живых денег»
Фото: InstagramInstagram

«Миллиона долларов, как и рублей, я в руках никогда не держала. Потому что до своего развода в 2016 году я никогда не видела живых денег. Всем заведовал муж, а я даже не знала, сколько я стою. Да, у нас появлялись дома, квартиры, машины, мы много путешествовали. Но сколько в этом бюджете моих денег, а сколько денег мужа, я даже не спрашивала».

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Кстати, несмотря на бешеную популярность, участие в группе «Комбинация» сверхдоходов Алене не принесло.

«У нас не было бешеных денег, хоть мы и давали по 30-40 концертов в месяц. Это были 1988 - 1991 годы, в стране бардак, в экономике кавардак. Когда я уходила из группы, моя зарплата составляла около 100 рублей за концерт. На эти деньги я могла снять простую квартиру, купить себе бантики-булавки, куда-то поехать в путешествие. Но на первую квартиру в Москве я себе в "Комбинации", конечно, не заработала», - рассказывает звезда.

В 2016 году, после развода, певице пришлось погрузиться в «земные» проблемы. По ее словам, она заново училась зарабатывать и распоряжаться заработанным. Когда же грянула пандемия, Апина уже была хорошо подготовленным бойцом и не опустила руки.

«На самом деле, я много чего умею делать. Я долго работала на радио, умею снимать программы, читать лекции. Мой принцип - бери и делай, а не плачь, что пандемия, собака такая, все подкосила».

Алена и сейчас очень нацелена на результат. У нее много творческих планов, кроме того, певица намерена создать непотопляемую «подушку безопасности» на будущее. Как она сама говорит, ей еще дочь растить – она пока студентка-третьекурсница.

«Сейчас я понимаю, что мне надо много денег: чем больше, тем лучше. Мне хочется путешествовать, в YouTube снимать свой блог про музыку. Это огромные расходы на студию, на команду. А ещё хочется иметь финансовую подушку на случай внезапной немощи. Я слежу за здоровьем, потому что у меня дочь на третьем курсе, ей еще учиться и учиться. Никакой немощи я не могу себе позволить».

Певица Алена Апина назвала лукавством заявления ряда российских артистов о том, что Алла Пугачева перекрыла им дорогу в шоу-бизнес.

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