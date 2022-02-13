Апина: «До своего развода я никогда не видела живых денег»

«Миллиона долларов, как и рублей, я в руках никогда не держала. Потому что до своего развода в 2016 году я никогда не видела живых денег. Всем заведовал муж, а я даже не знала, сколько я стою. Да, у нас появлялись дома, квартиры, машины, мы много путешествовали. Но сколько в этом бюджете моих денег, а сколько денег мужа, я даже не спрашивала».