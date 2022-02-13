Рудковская показала виллу за 60 тыс долларов в день

Яна Рудковская продолжает свой роскошный отдых на Мальдивских островах. И день за днем выкладывает фото-и видеоотчеты. На этот раз она показала морскую прогулку на яхте.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Помимо чудесных видов морских далей и глубин, Яна продемонстрировала береговую линию и отели с пляжами. В том числе, она обратила внимание подписчиков на большое здание, состоящее из нескольких частей. Оно выстроено прямо в море, на свайном фундаменте.

«Вилла состоит из трех частей. Это самая дорогая водная вилла на Мальдивах. Хотите посмотреть? Мы будем на ней отдыхать. Нам подарил ее отель комплиментарно на 1 день. Если хотите, я сделаю экскурсию», - сказала продюсер.

Рудковская уточнила, что аренда этих роскошных апартаментов стоит 60 тысяч долларов за сутки.

Российский продюсер Яна Рудковская рассказала, сколько именно зарабатывает. Соответствующей информацией она поделилась в сторис в своем аккаунте в Instagram.