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31 минуту назад

«Будем на ней отдыхать»:Рудковская о вилле за 60 тыс долларов в день

Ирина Лебедева

Яна Рудковская продолжает свой роскошный отдых на Мальдивских островах. И день за днем выкладывает фото-и видеоотчеты. На этот раз она показала морскую прогулку на яхте.

Рудковская показала виллу за 60 тыс долларов в день
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Помимо чудесных видов морских далей и глубин, Яна продемонстрировала береговую линию и отели с пляжами. В том числе, она обратила внимание подписчиков на большое здание, состоящее из нескольких частей. Оно выстроено прямо в море, на свайном фундаменте.

«Вилла состоит из трех частей. Это самая дорогая водная вилла на Мальдивах. Хотите посмотреть? Мы будем на ней отдыхать. Нам подарил ее отель комплиментарно на 1 день. Если хотите, я сделаю экскурсию», - сказала продюсер.

Рудковская уточнила, что аренда этих роскошных апартаментов стоит 60 тысяч долларов за сутки.

Российский продюсер Яна Рудковская рассказала, сколько именно зарабатывает. Соответствующей информацией она поделилась в сторис в своем аккаунте в Instagram.

47-летняя жена Евгения Плющенко ответила на вопрос одного из подписчиков относительно заработка. Предпринимательница сказала, что в среднем за все свои бизнесы она каждый год получает $2 млн после вычета налогов.

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