«Манижа на минималках»: украинскую певицу обвинили в плагиате

Выступление украинской певицы Алины Паш, победившей в национальном отборе на музыкальный конкурс «Евровидение – 2022», выложенное на YouTube, подверглось серьезной критике со стороны пользователей. Алину обвинили в краже образа у певицы Манижи, представлявшей Россию на конкурсе в 2021 году.

Фото: Instagram Instagram

Паш выступила с песней «Тени забытых предков». Фолловеры обнаружили схожесть стиля композиции, оформления заднего фона и даже нарядов, - информирует РИА Новости.

«Копия Манижи, ничего своего придумать не могут», «Ощущение, что это Манижа на минималках. Причем с номером Анастасии Приходько из 2010 года», «Первое, что пришло в голову - это ассоциация с Манижей. Очень много схожестей».

Украинская певица Алина Паш, которая победила в отборочном этапе для участия в "Евровидении" от Украины, оказалась в списке на сайте "Миротворец", сообщается на сайте конкурса. В субботу, 12 февраля, зрители и жюри общим голосованием присудили Алине Ивановне Паш (так она указана на "Миротворце") первое место за исполнение песни "Тіні забутих предків" ("Тени забытых предков").