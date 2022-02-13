«Манижа на минималках»: украинскую певицу обвинили в плагиате

Выступление украинской певицы Алины Паш, победившей в национальном отборе на музыкальный конкурс «Евровидение – 2022», выложенное на YouTube, подверглось серьезной критике со стороны пользователей. Алину обвинили в краже образа у певицы Манижи, представлявшей Россию на конкурсе в 2021 году.
Паш выступила с песней «Тени забытых предков». Фолловеры обнаружили схожесть стиля композиции, оформления заднего фона и даже нарядов, - информирует РИА Новости.
«Копия Манижи, ничего своего придумать не могут», «Ощущение, что это Манижа на минималках. Причем с номером Анастасии Приходько из 2010 года», «Первое, что пришло в голову - это ассоциация с Манижей. Очень много схожестей».
Украинская певица Алина Паш, которая победила в отборочном этапе для участия в "Евровидении" от Украины, оказалась в списке на сайте "Миротворец", сообщается на сайте конкурса. В субботу, 12 февраля, зрители и жюри общим голосованием присудили Алине Ивановне Паш (так она указана на "Миротворце") первое место за исполнение песни "Тіні забутих предків" ("Тени забытых предков").
На "Миротворце" Паш оказалась за "сознательное нарушение государственной границы Украины" - певица пересекла границу Крыма, который Украина считает "временно оккупированной территорией".