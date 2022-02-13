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41 минуту назад

Сын Шахназарова удивлен новостями о поступке отца

Ирина Лебедева

Вчера в СМИ и социальные сети попала информация о том, что знаменитый режиссер, глава Мосфильма» Карен Шахназаров затеял судилище с родной дочерью для того, чтобы отобрать у нее половину ее квартиры.

Сын Шахназарова удивлен новостями о поступке отца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, Анна уехала в США с матерью много лет назад, будучи совсем крохой. До начала 2000-х она никогда не видела отца. Но не так давно 36-летняя Анна приехала в Россию и заселилась в свою квартиру на Патриарших прудах.

И тут, по информации ряда Телеграм-каналов, Шахназаров-старший якобы решил отсудить у дочери половину жилплощади. Как написал телеграм-канал Mash, проживавшая в США Анна Шахназарова не платила налоги и счета ЖКХ за жилье, недвижимость в центре столицы на Патриарших прудах обслуживал отец. И существует по закону возможность в таких случаях заявить о своих правах.

Журналисты «Комсомольской Правды» попытались

получить комментарии у самого Карена Георгиевича. Но он отказался обсуждать семейные разборки.

Иван Шахназаров, его сын, заявил, что впервые слышит о такой истории.

«Я об этом первый раз слышу. Ничего не знаю ни о каком суде», - сказал он журналистам.

«Думаю, скорее всего, это неправда. Почти уверен».

Западная идеология потерпела крах в глобальных масштабах. Об этом Шахназаров заявил в эфире телепередачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». К такому выводу деятель культуры пришел на основании того, с каким провалом США и другие страны НАТО выводили свои войска из Афганистана, предав собственных союзников из числа жителей этой страны.

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