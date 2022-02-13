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59 минут назад

Певица Кравец намерена забрать 13-летнюю дочь умершей Брик

РИА "ФедералПресс"

У недавно ушедшей на 41-м году жизни актрисы Евгении Брик осталась 13-летняя дочь. Ее коллега Алена Кравец предложила взять подростка к себе на несколько дней, чтобы помочь пережить утрату, пишут медиа.

Кравец намерена забрать дочь умершей Брик
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / globallookpress.comAnatoly Lomokhov / Global Look Press / globallookpress.com

«Мы с Женей почти ровесницы. <…> Всегда восхищалась ее красотой, женственностью, нежностью», – вспоминает Алена Кравец.

Она переживает, что 13-летней Зое сейчас очень нелегко. По ее словам, в таком возрасте материнская поддержка особенна важна.

Смерть Брик настолько впечатлила Кравец, что та выразила желание поучаствовать в судьбе подростка. Актриса объявила, что может приютить Зою на несколько дней в своем особняке. В ее доме много места и есть бассейн, а сама Алена сможет оказать поддержку девочке. К тому же, по ее словам, первый ее диплом – по детской психологии, поэтому она представляет, какие чувства одолевают сейчас ребенка, сообщили «Дни.ру».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, как режиссер Велединский отреагировал на внезапную смерть Брик.

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