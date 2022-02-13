Кравец намерена забрать дочь умершей Брик

У недавно ушедшей на 41-м году жизни актрисы Евгении Брик осталась 13-летняя дочь. Ее коллега Алена Кравец предложила взять подростка к себе на несколько дней, чтобы помочь пережить утрату, пишут медиа.

Смерть Брик настолько впечатлила Кравец, что та выразила желание поучаствовать в судьбе подростка. Актриса объявила, что может приютить Зою на несколько дней в своем особняке. В ее доме много места и есть бассейн, а сама Алена сможет оказать поддержку девочке. К тому же, по ее словам, первый ее диплом – по детской психологии, поэтому она представляет, какие чувства одолевают сейчас ребенка, сообщили «Дни.ру».