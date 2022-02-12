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55 минут назад

«Казалось, она будет всегда»: Садальский потрясен смертью Кириенко

Ирина Лебедева

Ушла из жизни народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. Актер Станислав Садальский, друживший с ней, опубликовал в инстаграме трогательный пост о Зинаиде Михайловне и выложил несколько архивных фотографий.

«Казалось, она будет всегда»: Садальский потрясен смертью Кириенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Казалось, она будет всегда! Редкий случай, когда возраст шел в минус — сколько лет ее знаю, она с каждым годом становилась только моложе и красивее. При том, что уже, по-моему, была трижды прабабушкой. Мы много встречались с ней на съемках, фестивалях, концертах. Тусили у Риммы Марковой — Зина была ее соседкой», — написал актер.

Садальский вспомнил историю, как в день рождения Кириенко артисты были на кинофестивале в Артеке и решили приехать в Ялту к домику Чехова. Приехали, решили открыть шампанское – праздник же. Зинаида Михайловна пошутила: «Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты».

«Мы сошлись на том, что мы аристократы, и выпили. Были когда-то такие актрисы в нашем кино, чей облик в сознании зрителя крепко связывался с природой, материнством, любовью к Родине — то, на чем всегда держалась земля русская. Зина — одна из них. Где такие лица сейчас? Или Родина изменилась? Царствие небесное, Зиночка. Прощай».

Зинаида Кириенко скончалась в ночь на 12 февраля. За два дня до этого она была госпитализирована с коронавирусом — врачи выявили у нее омикрон-штамм. Кроме того, обследование показало, что у нее нарушилось кровообращение в мозге и образовался рак поджелудочной железы
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