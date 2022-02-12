«Казалось, она будет всегда»: Садальский потрясен смертью Кириенко

«Казалось, она будет всегда! Редкий случай, когда возраст шел в минус — сколько лет ее знаю, она с каждым годом становилась только моложе и красивее. При том, что уже, по-моему, была трижды прабабушкой. Мы много встречались с ней на съемках, фестивалях, концертах. Тусили у Риммы Марковой — Зина была ее соседкой», — написал актер.