«Червонная дама»: Успенская обнажилась в новом клипе

Любовь Успенская продемонстрировала не только вокальные таланты, но и стройные ножки, пухлые плечи и пышный бюст в новом клипе на песню «Фартовая». Королева русского шансона по частям обнажалась по сюжету клипа и пела о любви и счастье.

«Этот клип рассказывает мою историю и показывает внутреннее состояние. Метаморфично, но показывает. Каждый поймёт его по-своему, но думаю, что все выводы будут правильные», - написала звезда в микроблоге.

«Отличная работа получилась», «Какая Вы классная. Годы Вас делают ещё лучше. Эталон», «Очень красивый клип. Мурашки от первой до последней ноты. Спасибо Вам за Вас».

Любовь Успенская и Филипп Киркоров много лет были в прекрасных отношениях. Когда-то певец даже дарил коллеге концертное платье за 15 тысяч евро. Но пара небрежно брошенных королем российской попсы слов привела к конфликту, который затянулся на несколько лет, и только сейчас, наконец, завершен.