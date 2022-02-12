«Червонная дама»: Успенская обнажилась в новом клипе

Любовь Успенская продемонстрировала не только вокальные таланты, но и стройные ножки, пухлые плечи и пышный бюст в новом клипе на песню «Фартовая». Королева русского шансона по частям обнажалась по сюжету клипа и пела о любви и счастье.
«Этот клип рассказывает мою историю и показывает внутреннее состояние. Метаморфично, но показывает. Каждый поймёт его по-своему, но думаю, что все выводы будут правильные», - написала звезда в микроблоге.
Телеграм-канал НеМалахов довольно-таки ядовито прокомментировал музыкальное событие:
«Ишь какая червонная дама. 67-летняя Любовь Успенская в гостеприимном декольте показала результат работы пластических хирургов».
Впрочем, страничка Успенской в соцсети полна восторженных комментариев.
«Отличная работа получилась», «Какая Вы классная. Годы Вас делают ещё лучше. Эталон», «Очень красивый клип. Мурашки от первой до последней ноты. Спасибо Вам за Вас».
Любовь Успенская и Филипп Киркоров много лет были в прекрасных отношениях. Когда-то певец даже дарил коллеге концертное платье за 15 тысяч евро. Но пара небрежно брошенных королем российской попсы слов привела к конфликту, который затянулся на несколько лет, и только сейчас, наконец, завершен.