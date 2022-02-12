Билан пожаловался на странные последствия омикрона

Решил на эту тему отчитаться - Пришёл второй ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ тест по крови!!! Я здоров, только есть у этого штамма абсолютно странные побочные остаточные явления, такие как -рассеянность, ну и пока температура не выше 37-ми, 36.9 - в основном! Голос в порядке, даже лучше! Слабость, но контролируемая! После обеда нервы немного сдают, но как сказала Гузеева -«я не виноват!» - отмазка реально хорошая. некоторые врачи тоже говорят о таком побочном послесловии омикрона!», - написал певец в микроблоге.