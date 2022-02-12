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23 минуты назад

Билан пожаловался на странные последствия омикрона

Ирина Лебедева

Дима Билан в инстаграме пожаловался на специфическую проблему, появившуюся после перенесенного коронавируса. Певец переболел омикрон-штаммом. У Билана появились рассеянность и взвинченность.

Билан пожаловался на странные последствия омикрона
Фото: InstagramInstagram

«После того как мне прислали ПОЛОТНО новостей о моей скромной персоне, в которых я типа и на ИВЛ и т.д. и т.п. вплоть до летального…

Решил на эту тему отчитаться - Пришёл второй ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ тест по крови!!! Я здоров, только есть у этого штамма абсолютно странные побочные остаточные явления, такие как -рассеянность, ну и пока температура не выше 37-ми, 36.9 - в основном! Голос в порядке, даже лучше! Слабость, но контролируемая! После обеда нервы немного сдают, но как сказала Гузеева -«я не виноват!» - отмазка реально хорошая. некоторые врачи тоже говорят о таком побочном послесловии омикрона!», - написал певец в микроблоге.

Билан сообщил подписчикам, что чувствует себя достаточно неплохо и не будет отменять запланированные ранее концерты.

«В общем я рад, что отступило, и сегодня еду на муз репетицию концертов, которые, напомню, начинаются послезавтра 14-15 февраля!»

Ранее стало известно, что Билан планировал выступить в Москве и Санкт-Петербурге с тремя концертами по случаю его 40-летнего юбилея. Выступления заслуженного артиста России были запланированы на 14 и 15 февраля в Crocus City Hall в Москве и на 1 марта в Ледовом Дворце в Санкт-Петербурге.
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