Билан пожаловался на странные последствия омикрона

Дима Билан в инстаграме пожаловался на специфическую проблему, появившуюся после перенесенного коронавируса. Певец переболел омикрон-штаммом. У Билана появились рассеянность и взвинченность.
«После того как мне прислали ПОЛОТНО новостей о моей скромной персоне, в которых я типа и на ИВЛ и т.д. и т.п. вплоть до летального…
Решил на эту тему отчитаться - Пришёл второй ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ тест по крови!!! Я здоров, только есть у этого штамма абсолютно странные побочные остаточные явления, такие как -рассеянность, ну и пока температура не выше 37-ми, 36.9 - в основном! Голос в порядке, даже лучше! Слабость, но контролируемая! После обеда нервы немного сдают, но как сказала Гузеева -«я не виноват!» - отмазка реально хорошая. некоторые врачи тоже говорят о таком побочном послесловии омикрона!», - написал певец в микроблоге.
Билан сообщил подписчикам, что чувствует себя достаточно неплохо и не будет отменять запланированные ранее концерты.
«В общем я рад, что отступило, и сегодня еду на муз репетицию концертов, которые, напомню, начинаются послезавтра 14-15 февраля!»