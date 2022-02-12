Шахназаров решил отсудить у дочери полквартиры

Анна Шахназарова росла в США и до конца нулевых не виделась с отцом. Ее мама ушла от режиссера, когда Анна была совсем маленькой.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сейчас 36-летняя Анна приехала в Россию и поселилась в своей столичной квартире на Патриарших прудах.

Однако теперь режиссер и директор "Мосфильма" хочет отсудить у дочери права на половину жилья. Делает он это в силу приобретательной давности: Шахназаров платил за квартиру налоги и коммунальные платежи, - рассказал Телеграм-канал Mash.