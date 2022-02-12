Шахназаров решил отсудить у дочери полквартиры

Анна Шахназарова росла в США и до конца нулевых не виделась с отцом. Ее мама ушла от режиссера, когда Анна была совсем маленькой.
Сейчас 36-летняя Анна приехала в Россию и поселилась в своей столичной квартире на Патриарших прудах.
Однако теперь режиссер и директор "Мосфильма" хочет отсудить у дочери права на половину жилья. Делает он это в силу приобретательной давности: Шахназаров платил за квартиру налоги и коммунальные платежи, - рассказал Телеграм-канал Mash.
Западная идеология потерпела крах в глобальных масштабах. Об этом Шахназаров заявил в эфире телепередачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». К такому выводу деятель культуры пришел на основании того, с каким провалом США и другие страны НАТО выводили свои войска из Афганистана, предав собственных союзников из числа жителей этой страны.