Миро обрушилась на Боню: «В 41 год выглядит на все 50»

Лена Миро ядовито высказалась по поводу решения Виктории Бони отказаться от фотошопа.
Недавно экс-звезда «Дома-2» изрядно повеселила публику, рассказав о том, как она поедает кактусы. Социальные сети буквально взорвались от огромного количества шуток, посвященных хейтерами этой теме. Но тема имела продолжение.
«Я так помолодела после кактуса, что решила больше не пользоваться фотошопом и faceapp, так хочется живых лиц в Instagram. Нет, я не кидаю камень ни в чей огород, просто сейчас именно такое настроение», - сообщила Боня своим подписчикам, выложив необработанные фотографии в инстаграм.
Скандальный блогер тут же прошлась по внешности Виктории, и не забыла напомнить ей, что она совсем недавно торговала бьюти-марафонами.
Миро задает вопрос, честно ли со стороны Бони было в таком случае заманивать публику на свои платные курсы, «торгуя вусмерть уфотошопленным» лицом?
Виктория в естественном виде катастрофически не нравится Миро.
«Много лет, мои хорошие, эта тетка с заветрившимся пряником по циркулю призывала вас омолодить лицо и шею гимнастикой, или что там она вам впаривала. А когда стрясла с вас все, что могла, решила вдруг впарить вам что-то новенькое: себя настоящую — женщину, которая в 41 год выглядит на все 50», - пишет блогер.
Миро считает, что между теми фотографиям, которые Боня ранее выкладывала в социальные сети, и последними кадрами – колоссальная разница.
«Зубы желтые, взгляд с безуминкой, шея складками шарпея пошла. В общем, странно там все очень. Почему так плохо выглядит Вика?»
Следует отметить, что не все разделяют позицию Лены по поводу внешности Виктории. Даже в комментариях под этим постом в ЖЖ многие отметили, что Боня отлично выглядит и без пресловутых фильтров.