Миро обрушилась на Боню: «В 41 год выглядит на все 50»

«Много лет, мои хорошие, эта тетка с заветрившимся пряником по циркулю призывала вас омолодить лицо и шею гимнастикой, или что там она вам впаривала. А когда стрясла с вас все, что могла, решила вдруг впарить вам что-то новенькое: себя настоящую — женщину, которая в 41 год выглядит на все 50», - пишет блогер.