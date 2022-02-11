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1 час назад

Клава Кока купила квартиру своей мечты

РИА "ФедералПресс"

Певица Клава Кока приобрела квартиру своей мечты. Покупкой знаменитость похвасталась в Stories Instagram.

Клава Кока купила квартиру своей мечты
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com

«Я вернулась и еду осуществлять свою самую большую покупку в жизни. Многие догадались, что я исполняю еще одну свою мечту», – поделилась она с подписчиками.

Певица не стала раскрывать, в каком районе купила квартиру, но отметила, что у нее будет шикарный вид из панорамных окон высокого этажа на Москву-реку.

«Серьезная девушка делает серьезные покупки. Ура!» – заявила Клава Кока.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, как Клава Кока похвасталась люксовой машиной.

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