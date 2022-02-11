Клава Кока купила квартиру своей мечты

Певица Клава Кока приобрела квартиру своей мечты. Покупкой знаменитость похвасталась в Stories Instagram.
«Я вернулась и еду осуществлять свою самую большую покупку в жизни. Многие догадались, что я исполняю еще одну свою мечту», – поделилась она с подписчиками.
Певица не стала раскрывать, в каком районе купила квартиру, но отметила, что у нее будет шикарный вид из панорамных окон высокого этажа на Москву-реку.
«Серьезная девушка делает серьезные покупки. Ура!» – заявила Клава Кока.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, как Клава Кока похвасталась люксовой машиной.