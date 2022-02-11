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17 минут назад

Банщику предложили вернуть Волочковой деньги за Мальдивы

Елена Прошина

Певица Наталья Штурм предложила бывшему возлюбленному балерины Анастасии Волочковой, банщику Сергею, вернуть ей деньги за совместный отпуск на Мальдивах. Своим мнением она поделилась в формате сторис в своем аккаунте в Instagram.

Банщику предложили вернуть Волочковой деньги за Мальдивы
Фото: ТАССТАСС

«А Сергей не хочет ей деньги за поездку на Мальдивы отдать, раз уж он такой принципиальный? Отдохнул за чужой счет, пропиарился, а теперь, когда ловить больше нечего, включил гордого», — высказалась Штурм.

При этом певица отметила, что ей «наплевать» на любовные интриги Волочковой. По мнению Штурм, личная жизнь балерины - это ее дело. Исполнительница призналась, что ненавидит «альфонсов, косящих под порядочных».

Ранее экс-бойфренд Волочковой заявил, что не собирается восстанавливать отношения с балериной. Причину расставания он так и не назвал, однако заявил, что «любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала».

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