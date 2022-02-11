Банщику предложили вернуть Волочковой деньги за Мальдивы

Певица Наталья Штурм предложила бывшему возлюбленному балерины Анастасии Волочковой, банщику Сергею, вернуть ей деньги за совместный отпуск на Мальдивах. Своим мнением она поделилась в формате сторис в своем аккаунте в Instagram.

Фото: ТАСС ТАСС

«А Сергей не хочет ей деньги за поездку на Мальдивы отдать, раз уж он такой принципиальный? Отдохнул за чужой счет, пропиарился, а теперь, когда ловить больше нечего, включил гордого», — высказалась Штурм.

При этом певица отметила, что ей «наплевать» на любовные интриги Волочковой. По мнению Штурм, личная жизнь балерины - это ее дело. Исполнительница призналась, что ненавидит «альфонсов, косящих под порядочных».