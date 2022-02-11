Нагиев заменит Маслякова в КВН

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев заявил, что заменит Александра Маслякова в роли ведущего КВН на время его болезни, однако он станет не единственной такой заменой, сообщает РИА Новости.
"Александра Васильевича заменить невозможно! На время его болезни его заменит несколько ведущих. А я — первый из них", — подчеркнул Нагиев.
Он также добавил, что Масляков в сложные времена "тащил" КВН по политическим "косогорам", по стране как процветающей, так и разваливающейся, сложной, непонятной.
"На сегодняшний день Масляков имеет права прийти на игру, не прийти на игру, ошибаться в выборе ведущего… Я делаю то, что я умею, все остальное пусть решит зритель. Для меня основное мерило, главное мерило – это интерес зрителя, на все остальное мне наплевать. Мне важно, что скажет зритель. Все свое творчество, как и думаю, Александр Васильевич, выстраиваю, ставя во главу угла интерес зрителя, поэтому получится у нас – значит, получится, нет – я пойму это", – ответил Нагиев на вопрос, как долго он может быть новым ведущим.
Ранее в СМИ уже появилась информация о том, что актер заменит Маслякова в роли ведущего КВН и проведет игры 1/8 финала. Позднее эта информация была подтверждена в официальном Instagram КВН — пресс-служба выложила пост с афишей, в которой говорится, что в роли ведущего выступит Нагиев.
Напомним, в начале февраля Масляков рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией и пропустит первые игры нового сезона КВН. Он добавил, что КВН не может остаться без ведущего, а потому на первых играх на его роль станут приглашать известных квнщиков и людей, "не чужих нашей игре, передаче".