Исхудала и потеряла волосы: как болезнь повлияла на внешность Брик

Российская актриса Евгения Брик, которая накануне ушла из жизни в возрасте 40 лет, из-за агрессивного лечения сильно изменилась внешне. Артистка страдала от онкологического заболевания, сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что из-за химиотерапии женщина потеряла волосы и сильно исхудала.

По данным телеграм-канала, Брик проходила лечение в США, где в последнее время жила вместе со своим мужем Валерием Тодоровским. Американские врачи пытались спасти актрису с помощью экспериментальной вакцины, однако их усилия не помогли.

На фотографии, опубликованном в Instagram-аккаунте актрисы в июне прошлого года, заметно, что она сильно потеряла в весе и носила короткую стрижку.

Уже тогда подписчики отметили перемены во внешности Брик. Они писали, что актриса стала слишком худой, однако никто не знал о болезни Брик - она скрывала свой недуг от общества.