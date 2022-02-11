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59 минут назад

Исхудала и потеряла волосы: как болезнь повлияла на внешность Брик

Елена Прошина

Российская актриса Евгения Брик, которая накануне ушла из жизни в возрасте 40 лет, из-за агрессивного лечения сильно изменилась внешне. Артистка страдала от онкологического заболевания, сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Исхудала и потеряла волосы: как болезнь повлияла на внешность Брик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что из-за химиотерапии женщина потеряла волосы и сильно исхудала.

По данным телеграм-канала, Брик проходила лечение в США, где в последнее время жила вместе со своим мужем Валерием Тодоровским. Американские врачи пытались спасти актрису с помощью экспериментальной вакцины, однако их усилия не помогли.

На фотографии, опубликованном в Instagram-аккаунте актрисы в июне прошлого года, заметно, что она сильно потеряла в весе и носила короткую стрижку.

Уже тогда подписчики отметили перемены во внешности Брик. Они писали, что актриса стала слишком худой, однако никто не знал о болезни Брик - она скрывала свой недуг от общества.

Напомним, о смерти Евгении Брик 11 февраля сообщила журналистка Катерина Гордеева. Причину смерти она не стала называть, заявив, что усопшей «было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности».

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