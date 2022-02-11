Украинскую певицу Maruv затравили после слов о России

Украинской певице Maruv (настоящее имя которой — Анна Корсун) потребовали запретить въезд на родину после того, как она высказалась о российском шоу-бизнесе. Как пишет «Царьград», она заявила, что артисты из Украины едут в Россию, поскольку она им предоставляет больше возможностей для развития.

«В Украине нет ни лейблов, ни филиалов крупных стриминговых сервисов. Неважно обстоят дела с авторским правом и монетизацией. Сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита», — отметила она.

Несмотря на просьбу девушки не искать в ее словах политики, украинские патриоты через СМИ и соцсети начали требовать не пускать певицу в страну после того, как она уедет на гастроли в России.