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49 минут назад

Украинскую певицу Maruv затравили после слов о России

Елена Прошина

Украинской певице Maruv (настоящее имя которой — Анна Корсун) потребовали запретить въезд на родину после того, как она высказалась о российском шоу-бизнесе. Как пишет «Царьград», она заявила, что артисты из Украины едут в Россию, поскольку она им предоставляет больше возможностей для развития.

Украинскую певицу Maruv затравили после слов о России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В Украине нет ни лейблов, ни филиалов крупных стриминговых сервисов. Неважно обстоят дела с авторским правом и монетизацией. Сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита», — отметила она.

Несмотря на просьбу девушки не искать в ее словах политики, украинские патриоты через СМИ и соцсети начали требовать не пускать певицу в страну после того, как она уедет на гастроли в России.

Maruv поддержит Россию на "Евровидении"

Отметим, что кроме неразвитой развлекательной индустрии в своем Instagram она раскритиковала и «кумовство», которое, по мнению Maruv, активно процветает в шоу-бизнесе Украины.

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