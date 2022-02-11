Даня Милохин "дрожал от страха" перед интервью с Собчак

«Я боялся ее, она взрослая, она умная, мне рассказали, что она может вывести на эмоции, задавая странные вопросы, которые заводят в тупик», — рассказал Милохин.

При этом он добавил, что все-таки согласился дать интервью, так как не мог себе представить, какие вопросы может задать Собчак, чтобы завести его в тупик. Он уточнил, что журналистка задавала ему вопросы, на которые он не мог ответить. В таких случаях блогер просто просил Собчак не обсуждать эти темы.