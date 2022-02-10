Волочкова попросила совета у подписчиков по выбору купальника

Балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram разместила фото в разных купальниках и попросила подписчиков выбрать, какой из них ей больше идет.
"Вот и долгожданные фото в купальниках... Полистайте. Какой на ваш взгляд мне подходит и идет больше всего?", - написала Волочкова.
Мнение подписчиков разделилось. Одни считают, что у балерины прекрасная фигура, и ей подходит любой из образов.
"Настя, ты с каждым днем все лучше и круче", "Вы очень шикарная женщина", "Вам очень идет. Не все могут позволить себе носить такие модели. Вы можете", "Шикарные купальники на идеальной фигуре", - поддержали они балерину.
Другие подписчики уверены, что Волочковой нужно подбирать принципиально другие модели бикини.
"Если честно, вам не идет никакой. Для верхней части нужно подобрать другой фасон", "Очень тяжелый верх и тонкий низ", "Зачем вы выбираете купальники, которые уводят вашу грудь подмышки? У вас и так верх широкий, вы его еще шире делаете", - написали они.