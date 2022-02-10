Волочкова попросила совета у подписчиков по выбору купальника

"Если честно, вам не идет никакой. Для верхней части нужно подобрать другой фасон", "Очень тяжелый верх и тонкий низ", "Зачем вы выбираете купальники, которые уводят вашу грудь подмышки? У вас и так верх широкий, вы его еще шире делаете", - написали они.