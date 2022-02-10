В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 74.72EUR 85.38
Войти в почту
1 час назад

Волочкова попросила совета у подписчиков по выбору купальника

Елена Прошина

Балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram разместила фото в разных купальниках и попросила подписчиков выбрать, какой из них ей больше идет.

Волочкова попросила совета у подписчиков по выбору купальника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вот и долгожданные фото в купальниках... Полистайте. Какой на ваш взгляд мне подходит и идет больше всего?", - написала Волочкова.

Мнение подписчиков разделилось. Одни считают, что у балерины прекрасная фигура, и ей подходит любой из образов.

"Настя, ты с каждым днем все лучше и круче", "Вы очень шикарная женщина", "Вам очень идет. Не все могут позволить себе носить такие модели. Вы можете", "Шикарные купальники на идеальной фигуре", - поддержали они балерину.

Другие подписчики уверены, что Волочковой нужно подбирать принципиально другие модели бикини.

"Если честно, вам не идет никакой. Для верхней части нужно подобрать другой фасон", "Очень тяжелый верх и тонкий низ", "Зачем вы выбираете купальники, которые уводят вашу грудь подмышки? У вас и так верх широкий, вы его еще шире делаете", - написали они.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители