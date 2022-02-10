Maruv назвала причину переезда украинских артистов в Россию

Певица Maruv (настоящее имя – Анна Корсун) рассказала, почему «прогрессивных украинских артистов тянет в Россию».

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Отвечая на вопросы подписчиков в сторис Instagram, Maruv объяснила, что каждый артист хочет быть услышанным и получать достойный доход от результатов своей работы, но для этого нужна «хорошо работающая структура», которой нет на Украине.

«Потому что в Украине нет ни лейблов, ни филиалов самых крупных стриминговых сервисов. Неважно обстоят дела с авторским правом и монетизацией. Сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита», - написала Корсун.

Она также отметила, что на Украине в сфере шоу-бизнеса процветает кумовство, тогда как «шоу-бизнес – это в первую очередь все-таки бизнес, а не кум, брат, подруга, сват».