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1 час назад

Maruv объяснила причину переезда украинских артистов в Россию

Вероника Полынина

Певица Maruv (настоящее имя – Анна Корсун) рассказала, почему «прогрессивных украинских артистов тянет в Россию».

Maruv назвала причину переезда украинских артистов в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отвечая на вопросы подписчиков в сторис Instagram, Maruv объяснила, что каждый артист хочет быть услышанным и получать достойный доход от результатов своей работы, но для этого нужна «хорошо работающая структура», которой нет на Украине.

«Потому что в Украине нет ни лейблов, ни филиалов самых крупных стриминговых сервисов. Неважно обстоят дела с авторским правом и монетизацией. Сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита», - написала Корсун.

Она также отметила, что на Украине в сфере шоу-бизнеса процветает кумовство, тогда как «шоу-бизнес – это в первую очередь все-таки бизнес, а не кум, брат, подруга, сват».

Певица Maruv стала популярна в 2018 году после выхода композиций Drunk Groove и Focus on Me. В 2019 году Анна Корсун выиграла национальный отбор «Евровидения» и получила право представить Украину на конкурсе, однако позже отказалась от этой возможности из-за контракта с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ). Контракт предполагал запрет гастролей на территории России, полный контроль НОТУ над творческим процессом, запрет на общение с журналистами и штрафы. При этом все затраты на подготовку к конкурсу возлагались на артистку. Maruv назвала выдвинутые НОТУ условия давлением с целью заставить ее отказаться от участия в конкурсе.

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