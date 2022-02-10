Maruv объяснила желание украинских артистов работать в России

Она отметила, что музыканты стремятся быть увиденными и услышанными, а также получать хороший доход. Однако для этого необходима работающая структура. Певица напомнила, что шоу-бизнес — это «все-таки бизнес».

В 2020 году исполнительница Maruv пожаловалась на травлю из-за выступлений в России. Артистка опубликовала комментарии, в которых пользователи призывали ее не возвращаться в родную страну, называли мусором, желали смерти, а также предлагали «сидеть в Рашкостане и не рыпаться». Maruv заявила, что такие люди распространяют агрессию, травлю и буллинг. Она добавила, что каждый сам решает, где ему зарабатывать деньги.