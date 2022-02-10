Подозреваемый в ограблении вдовы Градского сделал заявление

Подозреваемый в ограблении Марины Коташенко Умеджон Жабборов сомневается, что из дома вдовы Александра Градского действительно похитили 100 млн рублей. Об этом «Комсомольской правде» рассказала бывшая жена Жабборова.

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По ее словам, грабители, которых подвозил ее бывший муж, вышли из дома Коташенко с одной спортивной сумкой.

«Поэтому Умед не понимает, как в ней могли лежать 100 миллионов рублей», - говорит собеседница.

По подсчетам «КП», 100 млн рублей в пятитысячных купюрах весят 20 кг 400 граммов. Если же были украдены деньги в долларах, то вес купюр должен составлять 13 кг.

«Конечно, одна из самых популярных версий: а было ли ограбление? Вот вы рассказываете, сколько весят 100 млн в разных валютах. Но ведь помимо веса есть еще и объем. Представьте себе 200 пачек по 100 пятитысячных купюр каждая. Как их тащить? Если сумка была одна – нереально», - комментирует слова жены задержанного Жабборова адвокат Дмитрий Мордвинцев.

Он отметил, что в деле об ограблении Коташенко ему многое кажется странным. В частности, возникает вопрос, зачем вдова Градского вывезла деньги из сейфа московской квартиры и спрятала их в загородном доме «под кроватью».