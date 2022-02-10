Подозреваемый в ограблении вдовы Градского сделал заявление

Подозреваемый в ограблении Марины Коташенко Умеджон Жабборов сомневается, что из дома вдовы Александра Градского действительно похитили 100 млн рублей. Об этом «Комсомольской правде» рассказала бывшая жена Жабборова.
По ее словам, грабители, которых подвозил ее бывший муж, вышли из дома Коташенко с одной спортивной сумкой.
«Поэтому Умед не понимает, как в ней могли лежать 100 миллионов рублей», - говорит собеседница.
По подсчетам «КП», 100 млн рублей в пятитысячных купюрах весят 20 кг 400 граммов. Если же были украдены деньги в долларах, то вес купюр должен составлять 13 кг.
«Конечно, одна из самых популярных версий: а было ли ограбление? Вот вы рассказываете, сколько весят 100 млн в разных валютах. Но ведь помимо веса есть еще и объем. Представьте себе 200 пачек по 100 пятитысячных купюр каждая. Как их тащить? Если сумка была одна – нереально», - комментирует слова жены задержанного Жабборова адвокат Дмитрий Мордвинцев.
Он отметил, что в деле об ограблении Коташенко ему многое кажется странным. В частности, возникает вопрос, зачем вдова Градского вывезла деньги из сейфа московской квартиры и спрятала их в загородном доме «под кроватью».
Напомним, что 16 января трое мужчин инсценировали ДТП с машиной Коташенко, после чего заставили ее отвезти их в особняк, где похитили 100 млн рублей. Полиция возбудила дело по статье УК РФ «Разбой».