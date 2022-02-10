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50 минут назад

"Больше не могу!": Азиза отказалась от идеи стать матерью

Елена Прошина

57-летняя певица Азиза, которая в прошлом году впервые вышла замуж, заявила, что навсегда отказывается от попыток стать мамой и намерена сосредоточиться на творчестве, пишет "Собеседник".

"Больше не могу!": Азиза отказалась от идеи стать матерью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В конце 2021 года Азиза заявила, что нашла женщину, которая выносит для нее ребенка от ее мужа. По словам певицы, они будут жить совместно в большом доме в Подмосковье во взаимопонимании и любви к ребенку. Однако реализовать задуманное не удалось. Как рассказала Азиза, в конце января суррогатной матери подсадили эмбрион.

"Мы все надеялись на чудо. Молились, чтобы попытка оказалась удачной. Но не случилось... В течение десяти дней эмбрион не прижился. Врачи нам сказали, что с первого раза у многих не получается, надо делать подсадку во второй раз. Но я уже больше не могу!", - сказала певица.

Азиза говорит, что испытала серьезное эмоциональное потрясение, от которого она отходит до сих пор, и второй раз пережить этого не хочет.

"Как бы горько это не звучало, но я распрощалась с этой мыслью стать мамой навсегда. Теперь хочу жить только для себя и для своего зрителя. У меня много идей и планов касательно творчества, которые я обязательно осуществлю в самое ближайшее время", - заявила она.

Азиза в начале 1990-х годов состояла в гражданском браке с Игорем Малаховым - одним из фигурантов дела об убийстве певца Игоря Талькова. В момент убийства певица была беременна и после после трагедии потеряла ребенка. Вторым гражданским мужем артистки был бизнесмен Александр Бродолин. Впервые официально певица вышла замуж в августе 2021 года.

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