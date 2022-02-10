«Какие-то взбрыки»: Апина объяснила отношения Пугачевой с конкурентами

Певица Алена Апина назвала лукавством заявления ряда российских артистов о том, что Алла Пугачева перекрыла им дорогу в шоу-бизнес.
В интервью радио «Комсомольская правда» Апина заявила, что считает Пугачеву одной из самых мудрых и прекрасных женщин.
По ее словам, Пугачева была королевой, поэтому имела право на «какие-то взбрыки».
«Знаете, я думаю, что порой сказанное ею не со зла мнение кто-то подхватывал и нес дальше, как флаг. Но я уверена, что такого не было - "Уничтожить, задушить!". Я даже представить себе этого не могу. Если бы со мной вдруг такое произошло, я бы нашла возможность встретиться с ней лично и спросить, что не так. Многие певицы плачут, что она помешала их карьере. Но мне кажется, в этом есть какое-то лукавство», - отметила Апина.
В октябре прошлого года бывшая солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина заявила, что Алла Пугачева вершила судьбы исполнителей и закрывала некоторым из них дорогу на сцену. Ранее с подобными заявлениями выступали Лика Стар, Михаил Муромов, Ангелина Вовк и другие артисты. В начале 2021 года СМИ сообщали, что Алла Пугачева якобы потребовала закрыть для Ольги Бузовой доступ к съемкам новогоднего шоу из-за нелестного отзыва о ее семье. Конфликт разгорелся после того, как Пугачева раскритиковала современных исполнителей, которые, по ее словам, не обладают достаточным профессионализмом и вокальными данными, чтобы выступать на высшем уровне. В свою очередь Бузова указала певице на то, что члены ее семьи также иногда не гнушаются петь под фонограмму.