«Какие-то взбрыки»: Апина объяснила отношения Пугачевой с конкурентами

«Знаете, я думаю, что порой сказанное ею не со зла мнение кто-то подхватывал и нес дальше, как флаг. Но я уверена, что такого не было - "Уничтожить, задушить!". Я даже представить себе этого не могу. Если бы со мной вдруг такое произошло, я бы нашла возможность встретиться с ней лично и спросить, что не так. Многие певицы плачут, что она помешала их карьере. Но мне кажется, в этом есть какое-то лукавство», - отметила Апина.