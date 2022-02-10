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1 час назад

Бузова высказалась о скандале с Валиевой

Елена Прошина

Певица Ольга Бузова опубликовала пост в поддержку Камилы Валиевой на фоне скандала с допинг-пробой. В своем Instagram бывшая участница шоу «Ледниковый период» поддержала спортсменку, заявив, что таким как она «будут завидовать всегда».

Бузова высказалась о скандале с Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я держу за тебя кулачки! А все те, кто сейчас так гнусно пишут о якобы допинг-тестах, и что еще возмутительнее — о возможном лишении золотых медалей всей команды… Я просто не верю, что мир настолько сошел с ума. Я верю, искренне верю, что все будет хорошо», – написала Бузова.

Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на юридические обстоятельства, которые необходимо выяснить у Международного союза конькобежцев.

По информации ряда СМИ, причиной стал сомнительный допинг-тест россиянки Камилы Валиевой. Кроме Бузовой в поддержку Валиевой выступила олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка, тренер по фигурному катанию Илья Авербух и другие знаменитости.

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