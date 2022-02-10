Бузова высказалась о скандале с Валиевой

«Я держу за тебя кулачки! А все те, кто сейчас так гнусно пишут о якобы допинг-тестах, и что еще возмутительнее — о возможном лишении золотых медалей всей команды… Я просто не верю, что мир настолько сошел с ума. Я верю, искренне верю, что все будет хорошо», – написала Бузова.