Пореченков раскритиковал "Битву экстрасенсов" из-за шарлатанов

Российский актер Михаил Пореченков высказался о правдивости программы «Битва экстрасенсов» на телекнале ТНТ. В эфире программы «Легенда» на RTVI бывший ведущий проекта раскритиковал шоу, заявив, что в один момент оно приобрело коммерческий характер.

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По словам Пореченкова, некоторые участники «Битвы экстрасенсов» показались ему очень интересными — он до сих пор не понимает, как им удавалось демонстрировать свои способности. Актер считает, что «дар» может быть объяснен знанием психологии и умением быстро разобраться в ситуации.

«То что люди приходили с бедой (в шоу — прим. ред.), это была настоящая часть программы. А дальше уже невозможно разобраться», — сказал Пореченков.

Актер отметил, что при подготовке первых частей «Битвы экстрасенсов» его создатели действительно пытались найти людей с необычными способностями, однако через некоторое время «вмешался бизнес». Тогда в программу начали приходить «шарлатаны», которые зарабатывали «на чужом горе колоссальные деньги».