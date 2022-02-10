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59 минут назад

Панин узнал о еще одной внебрачной дочери

Елена Прошина

Актер Алексей Панин узнал, что у него есть еще одна дочь. Как сообщает «Дни.ру», мама малышки решила не рассказывать ей о знаменитом отце и сохранить все в тайне, однако о ее рождении артисту поведали знакомые.

Панин узнал о еще одной внебрачной дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Панина, с матерью ребенка у него была лишь мимолетная связь. Женщина сохранила беременность в секрете и теперь растит дочь с другим мужчиной. Сам артист же предпочел не вмешиваться в ее новую жизнь и возможно, наследница никогда не узнает, что эпатажный Панин — ее отец.

Напомним, что впервые Панин стал отцом еще 14 лет назад — дочку Аню ему родила модель Юлия Юдинцева. Вскоре после рождения Алексей разошелся с супругой, что породило череду судов за опеку над девочкой. В 2017 году актеру удалось получить разрешение на воспитание Ани.

Вторая и третья дочь Панина родились на свет с разницей в несколько дней. Машу 19 апреля 2011 года родила гинеколог Татьяна Савина, а София появилась на свет 21 апреля у Ольги Маруженко. С обеими дамами у Алексея Панина были короткие романы.

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