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1 час назад

Звезда Comedy Woman призналась в зависти к коллегам по программе

Lenta.ru

Звезда юмористического проекта Comedy Woman, комик Наталия Медведева призналась в зависти к коллегам по программе. В эфире программы «Детектор» на телеканале «Пятница!» она рассказала, что завидовала характеру каждой из девушек, с которыми работала. Выпуск шоу опубликован на YouTube.

Звезда Comedy Woman призналась в зависти к коллегам по программе
Фото: @natalymedvedeva@natalymedvedeva

Медведева поделилась, что ей всегда казалось, что в других участницах шоу есть какие-то качества, которых не хватает ей. Она призналась, что первую зависть испытала к Полине Сибагатуллиной. «[Зависть была] к ее шарму. Она вот выходит, и уже какая-то пелена необычной атмосферы расстилается. И мне хотелось вот эту атмосферу с выходом тоже иметь», — вспомнила комик.

Кроме того, гостья программы испытывала аналогичное чувство относительно характера Екатерины Скулкиной. По словам Медведевой, в Скулкиной она видела силу духа, которой ей не хватало. Ведущий также спросил, какому качеству другой коллеги, Екатерины Варнавы, завидовала юмористка. «Вот у Кати, кстати, не помню, какую крутизну я хотела», — сказала звезда Comedy Woman.

Программа «Детектор» выходит на телеканале «Пятница!» с февраля 2022 года. Ведущий передачи — психолог Марк Бартон. В студии гостей проверяют на честность с помощью полиграфа. Для этого героям задают 21 вопрос. Если гость даст правдивые ответы, то получит шанс выиграть один миллион рублей.

Ранее Медведева оценила юмористическое шоу «Игра» телеканала ТНТ. Комик назвала юмор в проекте качественным. При этом она сочла шутки в «Игре» пошловатыми, однако отметила, что они «нормальные».

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