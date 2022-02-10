Звезда Comedy Woman призналась в зависти к коллегам по программе

Звезда юмористического проекта Comedy Woman, комик Наталия Медведева призналась в зависти к коллегам по программе. В эфире программы «Детектор» на телеканале «Пятница!» она рассказала, что завидовала характеру каждой из девушек, с которыми работала. Выпуск шоу опубликован на YouTube.

Фото: @natalymedvedeva @natalymedvedeva

Медведева поделилась, что ей всегда казалось, что в других участницах шоу есть какие-то качества, которых не хватает ей. Она призналась, что первую зависть испытала к Полине Сибагатуллиной. «[Зависть была] к ее шарму. Она вот выходит, и уже какая-то пелена необычной атмосферы расстилается. И мне хотелось вот эту атмосферу с выходом тоже иметь», — вспомнила комик.

Кроме того, гостья программы испытывала аналогичное чувство относительно характера Екатерины Скулкиной. По словам Медведевой, в Скулкиной она видела силу духа, которой ей не хватало. Ведущий также спросил, какому качеству другой коллеги, Екатерины Варнавы, завидовала юмористка. «Вот у Кати, кстати, не помню, какую крутизну я хотела», — сказала звезда Comedy Woman.

Программа «Детектор» выходит на телеканале «Пятница!» с февраля 2022 года. Ведущий передачи — психолог Марк Бартон. В студии гостей проверяют на честность с помощью полиграфа. Для этого героям задают 21 вопрос. Если гость даст правдивые ответы, то получит шанс выиграть один миллион рублей.