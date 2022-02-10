Пореченков раскритиковал "Битву экстрасенсов" из-за шарлатанов

Актер и бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Михаил Пореченков в интервью YouTube-каналу RTVI назвал участников программы хорошими психологами, которые умеют быстро анализировать знаки. При этом он уточнил, что ему попадались «очень интересные ребята», способности которых объяснить было трудно.

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«Попадались очень интересные ребята, до сих пор не понимаю, как они это делают. Потом я понял: они тонкие психологи, быстро разбирающиеся в знаках, а больше им ничего и не надо», — заявил Пореченков.

При этом он подчеркнул, что на программу приходили люди с реальными проблемами. По его словам, в этом заключалась настоящая часть программы. Пореченков заявил, что в начале создания программы продюсеры действительно пытались найти людей с экстрасенсорными способностями, «пока не вмешался бизнес».

«Потом появилось огромное количество салонов, шарлатанов, которые на чужом горе зарабатывали колоссальные деньги и не секунды не стыдились этого», — отметил Пореченков.

При этом он убежден, что люди, одаренные экстрасенсорными способностями, сильно страдают от своего дара. Он признался, что знает о случаях, когда провидцы просили у бога забрать у них эти способности. По его словам, на «Битве экстрасенсов» не было особо мучающихся людей.