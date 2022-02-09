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1 час назад

«Затюнинговалась»: хирург рассказал о пластике Рудковской после видео с прессом

Вечерняя Москва

Продюсер Яна Рудковская на последнем видео с отдыха, где предстала в бикини, поразила подписчиков «идеальным прессом». Многие предположили, что знаменитость сделала липосакцию — хирургическую операцию по удалению жировых отложений на теле. На этот вопрос, который взволновал фанатов продюсера, ответил пластический хирург Владимир Плахотин.

Пластический хирург прокомментирвал новое видео Рудковской
Фото: InstagramInstagram

— Судя по фото и видео, я уверен, что Яне Рудковской была проведена не просто липосакция области живота, а абдоминопластика (восстановление эстетических пропорций живота, как правило, после родов — прим. «ВМ») с переносом пупка вверх. Над пупком кожа абсолютно не растянута, и он достаточно высоко расположен. Яна «затюнинговалась» в полном объеме», — рассказал он порталу BLITZ+.

Пользователи под видео в Instagram отметили, что у супруги жены Евгения Плющенко слишком идеальный пресс для ее возраста, и предположили, что это результат липосакции. Также, по мнению комментаторов, хирурги «подкачали» звезде «филейные места». Сама она оставила домыслы по поводу своей фигуры без ответа.

«После липосакции»; «После хирурга Давы все с «пресняками» выходят. Хорошо делает»; «Хайдаров — молодец: и пресс прорисовал, и филейные места подкачал», — написали фолловеры под видео, где Рудковская предстала в бикини на пляже.

В начале февраля подписчики жестко раскритиковали Рудковскую за видео с отдыха. На запечатленных кадрах знаменитость в красном купальнике и очках того же цвета катается на качелях. Вокруг телеведущей пальмы, пляж и голубое море, а сама она — опять в позе. Рудковская вытянула ноги и откинула голову назад. Именно излишняя неестественность разгневала аудиторию телеведущей.

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