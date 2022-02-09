Боня впервые выложила фотографию с возлюбленным

Телеведущая Виктория Боня на своей странице в Instagram впервые опубликовала фотографию с возлюбленным.

Фото: Instagram Instagram

На фотографии Боня делает селфи, глядя в зеркало. Ее обнимает темноволосый мужчина, который стоит к зеркалу спиной, его лица не видно.

«Наконец-то я нашла человека, который разделяет со мной общие интересы. Мужчин много, но тех, кто смотрит с тобой в одну сторону гораздо меньше», - написала Боня.

Подписчики поздравили Боню и ее возлюбленного и пожелали им счастья.

«Это огромное счастье, найти родную душу», «Я рада , что одна из нас стала счастливее», «Любви вам, вы достойны», «Пусть все сложится», - написали они.

42-летняя Боня прожила семь лет с бизнесменом из Монако, сыном крупного ирландского промышленника и мецената Александром Смерфитом. Отношения они официально не регистрировали. В 2012-м году у пары родилась дочь Анджелина Летиция. В 2017 году Боня и Смерфит расстались, сохранив дружеские отношения.