«Чудо чудное»: неловкое движение «вернуло» Шуру в 90-е

«Шура без купюр!!! Аплодирую стоя за настоящего и прекрасного Шуру!!!», «Хуже не стало! Прелесть!», «Над этим стоит поржать, и правильно, лучше это сделать первым», «Какой же смелый, самоироничный, свободный! Без комплексов и предрассудков!!! Лучший!!!», «Саша вы прелесть!!! А мы вас и без зубов обожаем еще с далеких 90-х», - высказались пользователи.