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25 минут назад

«Чудо чудное»: неловкое движение «вернуло» Шуру в 90-е

Вероника Полынина

Певец Шура (настоящее имя – Александр Медведев) рассказал, что потерял вставную челюсть на концерте и на миг вернулся в 1990-е годы, когда отсутствие зубов было его визитной карточкой.

«Чудо чудное»: неловкое движение «вернуло» Шуру в 90-е
Фото: InstagramInstagram

«Чудо чудное, сегодняшний концерт меня вернул в 90-е. Хотели меня снова беззубого, нате получайте! Как вам теперь я в ново-старом имидже? Вот только не понимаю, как я теперь есть буду!» - написал музыкант в Instagram.

Шура продемонстрировал на видео, как он потерял свою челюсть, и пожелал подписчикам «вовремя ходить к стоматологу», чтобы не оказаться в похожей ситуации.

Поклонники Шуры в комментариях к посту восхитились его искренностью и умением смеяться над собой.

«Шура без купюр!!! Аплодирую стоя за настоящего и прекрасного Шуру!!!», «Хуже не стало! Прелесть!», «Над этим стоит поржать, и правильно, лучше это сделать первым», «Какой же смелый, самоироничный, свободный! Без комплексов и предрассудков!!! Лучший!!!», «Саша вы прелесть!!! А мы вас и без зубов обожаем еще с далеких 90-х», - высказались пользователи.

Некоторые поклонники заявили, что потеря Шурой зубов на концерте превосходит по комичности эпизод на «Песне года-2021», когда Сергей Лазарев случайно выдернул у своей соведущей Леры Кудрявцевой клок волос из головы.

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