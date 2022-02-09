Волочкова объяснила воссоединение с бывшим возлюбленным

«Никакой интриги нет. У меня все по-настоящему. Поэтому и становится интересным для людей. На фото — Олег. Мой бывший возлюбленный. Даже после расставания, которое произошло в мае прошлого года, мы все равно общались. Я умею красиво расставаться с мужчинами. Ни один не уходит — все возвращаются», - похвасталась Волочкова.