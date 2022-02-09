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1 час назад

«Все возвращаются»: Волочкова объяснила воссоединение с бывшим возлюбленным

Вероника Полынина

Анастасия Волочкова спустя всего 10 дней после расставания с банщиком Сергеем Кузнецовым опубликовала фотографии в обнимку с бывшим возлюбленным Олегом, с которым она встречалась год назад.

Волочкова объяснила воссоединение с бывшим возлюбленным
Фото: InstagramInstagram

Подписчики балерины остро отреагировали на фото с бывшим бойфрендом спустя столь короткий срок после очередного разрыва.

«Уже не смешно», «И снова здравствуйте», «Это кто вообще? Еще от прежнего кровать не остыла», «Круг замкнулся», «Вы их по объявлению находите?», «Лишь бы хоть кто-то рядом, не смешно. Как так себя можно не любить?» - написали поклонники.

После небольшой паузы артистка решила прокомментировать ситуацию изданию «Телепрограмма».

«Никакой интриги нет. У меня все по-настоящему. Поэтому и становится интересным для людей. На фото — Олег. Мой бывший возлюбленный. Даже после расставания, которое произошло в мае прошлого года, мы все равно общались. Я умею красиво расставаться с мужчинами. Ни один не уходит — все возвращаются», - похвасталась Волочкова.

По ее словам, она производит неизгладимое впечатление на всех своих мужчин, так что они не могут наладить свою личную жизнь после расставания с ней.

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