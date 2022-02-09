Моргенштерн оценил новое дело о пропаганде наркотиков

Рэпер Моргенштерн на своей странице в « Инстаграм» прокомментировал возбужденное против него административное дело о пропаганде наркотиков. По словам музыканта, у него поднялось настроение.
Ранее в отношении Моргенштерна возбудили новое административное дело о пропаганде наркотиков. По мнению экспертов, изучивших три видеоклипа исполнителя, на груди у рэпера есть татуировка с растением, которое напоминает коноплю. Они считают, что это может вызвать «интерес к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению».
«В песнях они так ничего и не нашли, они нашли пропаганду наркотиков в моих татуировках. Целый совет ботаников – в смысле, ученых, которые изучают растения, собрались, чтобы изучить мою титьку и решить, что здесь изображена конопля. Это что получается? Этой татуировке пять лет, и я все эти пять лет через все границы возил наркотики? Ладно хоть хватило ума пистолет на себя не набить, а то впаяли бы незаконный оборот оружия. Большое спасибо всем, кто это дело завел, очень подняли настроение», — заявил рэпер.
Как сообщалось ранее, летом 2020 года Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за упоминание запрещенных веществ в песнях и клипах. Рэпер утверждал, что в обеих композициях слова о наркотических веществах произносит другой рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн торгует наркотиками в социальных сетях. После этого рэпер уехал в Дубаи.