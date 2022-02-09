Моргенштерн оценил новое дело о пропаганде наркотиков

«В песнях они так ничего и не нашли, они нашли пропаганду наркотиков в моих татуировках. Целый совет ботаников – в смысле, ученых, которые изучают растения, собрались, чтобы изучить мою титьку и решить, что здесь изображена конопля. Это что получается? Этой татуировке пять лет, и я все эти пять лет через все границы возил наркотики? Ладно хоть хватило ума пистолет на себя не набить, а то впаяли бы незаконный оборот оружия. Большое спасибо всем, кто это дело завел, очень подняли настроение», — заявил рэпер.