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55 минут назад

Галкин рассказал о потайных комнатах в замке Пугачевой

Елена Прошина

Телеведущий Максим Галкин ответил на вопрос, есть ли в их с Аллой Пугачевой замке потайные комнаты и коридоры «как в старых детективах». Импровизированную «онлайн-экскурсию» он провел в формате stories в своем Instagram-аккаунте.

Галкин рассказал о потайных комнатах в замке Пугачевой
Фото: InstagramInstagram

«Конечно! При этом еще не все изучены! Некоторые остались с прошлого века и туда еще не ступала моя нога», — ответил телеведущий.

При этом Галкину предложили сделать обзор страшных мест в особняке. Он посчитал это хорошей идеей. Супруг примадонны также отметил, что позволяет детям, Лизе и Гарику, гулять за пределами замка. Снег на территории особняка чистят три работника, рассказывая про них, телеведущий пожелал им здоровья.

Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным

Напомним, в 2011 года Галкин и Пугачева живут в замке в подмосковной деревне Грязь.

Ранее Галкин назвал любимые книги Пугачевой. Ведущий признался, что большинство книг, которые называла жена, он не читал.

«Ее настольная книга — двухтомник воспоминаний Константина Коровина, она его обожает. Всегда с удовольствием мне его пересказывала», — отметил он.

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