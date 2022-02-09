Галкин рассказал о потайных комнатах в замке Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин ответил на вопрос, есть ли в их с Аллой Пугачевой замке потайные комнаты и коридоры «как в старых детективах». Импровизированную «онлайн-экскурсию» он провел в формате stories в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Instagram Instagram

«Конечно! При этом еще не все изучены! Некоторые остались с прошлого века и туда еще не ступала моя нога», — ответил телеведущий.

При этом Галкину предложили сделать обзор страшных мест в особняке. Он посчитал это хорошей идеей. Супруг примадонны также отметил, что позволяет детям, Лизе и Гарику, гулять за пределами замка. Снег на территории особняка чистят три работника, рассказывая про них, телеведущий пожелал им здоровья.

Напомним, в 2011 года Галкин и Пугачева живут в замке в подмосковной деревне Грязь.

Ранее Галкин назвал любимые книги Пугачевой. Ведущий признался, что большинство книг, которые называла жена, он не читал.