Рэпер Моргенштерн в заявил, что информация о возбуждении нового уголовного дела о пропаганде наркотиков подняла ему настроение, сообщает Telegram-канал «Не Моргенштерн».

По его словам, полиция не смогла найти пропаганду в его клипах, поэтому решила взяться за его татуировки и назначила ботаническую экспертизу, так как на его груди «изображено растение, похожее на коноплю».

«Хорошо, что хватила ума не набить на себя пистолет, а то впаяли бы незаконный оборот оружия», - пошутил музыкант в своём видеообращении.