Моргенштерн высмеял возбуждение уголовного дела о пропаганде наркотиков

Рэпер Моргенштерн высмеял возбуждение в отношении него уголовного дела о пропаганде наркотиков. О ситуации он высказался в Instagram-сторис.

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Хип-хоп-артист посмеялся над сотрудниками МВД, которые, по его словам, собрались, чтобы изучить его «титьку» и находящуюся там татуировку.

«Целый совет ботаников, в смысле ученых, которые изучают растения, собрались, чтобы изучить мою титьку и прийти к выводу, что здесь изображена конопля. Этой татуировке пять лет, получается, я пять лет через все границы миры возил наркотики?» — сказал он.

Моргенштерн передал «большое спасибо» людям, которые завели это дело, так как оно подняло ему настроение. Рэпер также пошутил, что если бы сделал тату с пистолетом, то его бы обвинили в незаконном обороте оружия.

Ранее стало известно, что полицейские в Набережных Челнах возбудили административное производство в отношении рэпера Алишера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах. Поводом для производства стало заключение комплексной лингво-ботанической экспертизы Набережночелнинского государственного педагогического университета. Эксперты обнаружили, что по «краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю».