Тату-мастер рассказал о скрытом подтексте татуировки Моргенштерна

По словам мастера, на теле скандально известного исполнителя изображен явно не лопух и не папоротник. В то же время сам по себе рисунок не может что-либо пропагандировать — это зависит исключительно от самого человека, на теле которого набита татуировка, а точнее от его поведения.
«Если он нужно-ненужно демонстрирует и навязывает, то, наверно, возможно назвать и пропагандой. А если мы говорим о кустарных дворовых наколках, то они обычно отражают какие-то взгляды и принадлежности носителя, место в иерархии какого-то течения... Как в тюрьме и армии», — объяснил Федосеев изданию NEWS.ru.
В отношении Моргенштерна было возбуждено административное производство о пропаганде наркотиков. Причиной стала татуировка на груди исполнителя, на которой предположительно изображена конопля.