Стало известно об ухудшении состояния здоровья больной глиобластомой заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк. По данным KP.RU, женщину парализовало после удаления части головного мозга.
Соседка семьи Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Москве рассказала, что в последний раз видела актрису сильно располневшей.
«Но глаза ее остались те же — она посмотрела осмысленно, хотя страдальчески», — отметила собеседница издания.
Знакомый семьи Анатолий Демидов сообщил, что теперь больную женщину перемещают в горизонтальном положении, так как у нее частично парализована правая часть тела. Он уточнил, что артистка не может двигаться без посторонней помощи, а также имеет проблемы со зрением и с произношением. Полноту Заворотнюк он объяснил реакцией на препараты, которые она принимает. «Врачи сказали, что болезнь неизлечима. Вопрос стоит только о продлении жизни», — резюмировал он.
Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 26-летняя Анна, отреагировала на упреки поклонников, возмущенных ее радостной жизнью, на личной странице в соцсетях.