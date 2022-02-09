Знакомый семьи Анатолий Демидов сообщил, что теперь больную женщину перемещают в горизонтальном положении, так как у нее частично парализована правая часть тела. Он уточнил, что артистка не может двигаться без посторонней помощи, а также имеет проблемы со зрением и с произношением. Полноту Заворотнюк он объяснил реакцией на препараты, которые она принимает. «Врачи сказали, что болезнь неизлечима. Вопрос стоит только о продлении жизни», — резюмировал он.