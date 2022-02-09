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28 минут назад

Стало известно об ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

Мослента

Стало известно об ухудшении состояния здоровья больной глиобластомой заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк. По данным KP.RU, женщину парализовало после удаления части головного мозга.

Соседка семьи Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Москве рассказала, что в последний раз видела актрису сильно располневшей.

«Но глаза ее остались те же — она посмотрела осмысленно, хотя страдальчески», — отметила собеседница издания.

Знакомый семьи Анатолий Демидов сообщил, что теперь больную женщину перемещают в горизонтальном положении, так как у нее частично парализована правая часть тела. Он уточнил, что артистка не может двигаться без посторонней помощи, а также имеет проблемы со зрением и с произношением. Полноту Заворотнюк он объяснил реакцией на препараты, которые она принимает. «Врачи сказали, что болезнь неизлечима. Вопрос стоит только о продлении жизни», — резюмировал он.

Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 26-летняя Анна, отреагировала на упреки поклонников, возмущенных ее радостной жизнью, на личной странице в соцсетях.

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