Сябитова объяснила появление своего профиля в Tinder

«С молодыми не получается, а с мужчинами-ровесниками сама не хочу. Молодого мужчину проще перевоспитать под себя, у него мало негативного опыта, с ним весело и легко. Но как спать со своим ребенком, у которого нет ответственности ни за себя, ни за свою женщину?» - поинтересовалась она.