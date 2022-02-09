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38 минут назад

Сябитова объяснила появление своего профиля в Tinder

Алиса Селезнёва

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова заявила, что профиль в приложении для знакомств Tinder не имеет к ней никакого отношения и создан мошенниками. Об этом она рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

Сябитова объяснила появление своего профиля в Tinder
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это мошенники. На данном этапе жизни я предпочитаю жить одна, не нуждаясь в мужской опоре, и быть счастливой сама по себе», - пояснила сваха.

Сябитова также отметила, что не рассматривает никакие варианты знакомства с мужчинами.

«С молодыми не получается, а с мужчинами-ровесниками сама не хочу. Молодого мужчину проще перевоспитать под себя, у него мало негативного опыта, с ним весело и легко. Но как спать со своим ребенком, у которого нет ответственности ни за себя, ни за свою женщину?» - поинтересовалась она.

Говоря о мужчинах-ровесниках, Сябитова подчеркнула, что с ними банально скучно, плюс еще придется «мириться с бывшими женами», а также с детьми внуками.

«Игра в замужество под названием «быть или не быть, может, повезет, а может, нет» — не для меня», - констатировала телеведущая.

Ранее Сябитова рассказала, что молодые россияне все чаще выбирают для секса женщин постарше. Она отметила, что после пятидесяти исчезает цель «во что бы то ни стало» выйти замуж и родить детей, потому отношения превращаются в способ получения удовольствия от жизни.

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