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47 минут назад

Галкин рассказал о потайных комнатах и проходах в замке Пугачевой

Vse42.ru

Шоумен Максим Галкин поделился с поклонниками особенностями подмосковного замка, где он живет вместе со своей семьей.

Галкин рассказал о потайных комнатах в замке Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время общения с поклонниками в личном Instagram-профиле супруг знаменитой певицы Аллы Пугачевой решил удовлетворить любопытство одного из фанатов, поинтересовавшегося, есть ли в доме артиста "потайные комнаты, коридоры, проходы".

– Конечно! – ответил Галкин в разделе сторис.

При этом он отметил, что в доме даже остались тайные места с прошлого века, которые до сих пор им не были изучены.

Как сообщает издание "Дни.ру", юморист мог иронизировать, так как жилище звездной пары в деревне Грязь является современным сооружением, а его строительством занимались на протяжении семи лет, начиная с середины нулевых годов.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что певица Анастасия рассказала о конфликте с исполнительницей Аллой Пугачевой.

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