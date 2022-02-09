Галкин рассказал о потайных комнатах в замке Пугачевой

Шоумен Максим Галкин поделился с поклонниками особенностями подмосковного замка, где он живет вместе со своей семьей.

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Во время общения с поклонниками в личном Instagram-профиле супруг знаменитой певицы Аллы Пугачевой решил удовлетворить любопытство одного из фанатов, поинтересовавшегося, есть ли в доме артиста "потайные комнаты, коридоры, проходы".

– Конечно! – ответил Галкин в разделе сторис.

При этом он отметил, что в доме даже остались тайные места с прошлого века, которые до сих пор им не были изучены.

Как сообщает издание "Дни.ру", юморист мог иронизировать, так как жилище звездной пары в деревне Грязь является современным сооружением, а его строительством занимались на протяжении семи лет, начиная с середины нулевых годов.