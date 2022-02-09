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1 час назад

Ургант высмеял слишком длинный стол на встрече Путина и Макрона

РИА "ФедералПресс"

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу высмеял слишком длинный стол, за которым прошли переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Ургант высмеял слишком длинный стол на встрече Путина и Макрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Такой длинный стол – этот снимок делался на панорамную камеру. Понятно, почему. Потому что все-таки существует еще в мире вирус», – отметил юморист.

Иван Ургант в вечернем шоу показал фотоколлаж, на котором стол еще продлен и Макрон сидит на улице.

Многие СМИ обратили внимание на мебель и отметили, что возможно, таким образом, российские политики хотели показать пропасть между Россией и Западом. Однако глава МИД Сергей Лавров отметил, что такой вариант был выбран всего лишь из-за того, что эпидемиологическая ситуация до сих пор остается напряженной, сообщает Lenta. Ранее Nation News писал о том, что фразы Путина после встречи с Макроном разлетелись по мировым СМИ.

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