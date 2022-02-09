Ургант высмеял слишком длинный стол на встрече Путина и Макрона

«Такой длинный стол – этот снимок делался на панорамную камеру. Понятно, почему. Потому что все-таки существует еще в мире вирус», – отметил юморист.

Многие СМИ обратили внимание на мебель и отметили, что возможно, таким образом, российские политики хотели показать пропасть между Россией и Западом. Однако глава МИД Сергей Лавров отметил, что такой вариант был выбран всего лишь из-за того, что эпидемиологическая ситуация до сих пор остается напряженной, сообщает Lenta. Ранее Nation News писал о том, что фразы Путина после встречи с Макроном разлетелись по мировым СМИ.