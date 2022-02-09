В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 75.30EUR 85.89
Войти в почту
24 минуты назад

Норкин поделился со зрителями шуткой про огромный стол на переговорах Путина и Макрона

Слово и Дело

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин поделился с аудиторией эффектной шуткой про огромный стол на переговорах президента РФ Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Норкин пошутил про огромный стол на переговорах Путина и Макрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тема встречи двух президентов упоминается во многих телешоу и передачах. Норкин тоже решил присоединиться к всеобщему «тренду» и по традиции рассказал шутку в эфире «Места встречи».

Ведущий указал на тот факт, что пресс-конференция является формальной процедурой. Участники мероприятия обычно не всегда говорят то, что думают на самом деле, заметил Норкин.

«На пресс-конференции надо сказать то, что надо. Если бы не о чем было разговаривать, они бы не говорили почти шесть часов», — уточнил он.

Также он обратил внимание зрителей на огромный стол между Путиным и Макроном. Норкин с помощью эффектной шутки обыграл реакцию западных СМИ на этот предмет интерьера.

«Обратите внимание на стол. Потому что стол переговоров – западная пресса просто ******** от этой декорации. Все-таки умеем мы, когда надо, взбаламутить всех», — сказал шоумен.

Как сообщалось ранее, западную прессу удивил размер стола на переговорах Путина и Макрона. Это объясняется необходимостью поддержания дистанции в условиях пандемии коронавируса.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители