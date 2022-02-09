Норкин пошутил про огромный стол на переговорах Путина и Макрона

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин поделился с аудиторией эффектной шуткой про огромный стол на переговорах президента РФ Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном.

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Тема встречи двух президентов упоминается во многих телешоу и передачах. Норкин тоже решил присоединиться к всеобщему «тренду» и по традиции рассказал шутку в эфире «Места встречи».

Ведущий указал на тот факт, что пресс-конференция является формальной процедурой. Участники мероприятия обычно не всегда говорят то, что думают на самом деле, заметил Норкин.

«На пресс-конференции надо сказать то, что надо. Если бы не о чем было разговаривать, они бы не говорили почти шесть часов», — уточнил он.

Также он обратил внимание зрителей на огромный стол между Путиным и Макроном. Норкин с помощью эффектной шутки обыграл реакцию западных СМИ на этот предмет интерьера.

«Обратите внимание на стол. Потому что стол переговоров – западная пресса просто ******** от этой декорации. Все-таки умеем мы, когда надо, взбаламутить всех», — сказал шоумен.