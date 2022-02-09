Тарасов намекнул на беременность Костенко

Футболист Дмитрий Тарасов показал подписчикам положительный результат теста на беременность Анастасии Костенко в своем аккаунте в Instagram. В семье спортсмена и модели скоро может родиться четвертый ребенок.
«Моя женщина умеет удивлять», — подписал Тарасов скриншот переписки с супругой, дополнив текст эмодзи в виде смеха сквозь слезы.
Действительно ли Костенко ждет ребенка в четвертый раз или это просто гормональный сбой, пока не известно. Поклонники радуются в сети за семью, где скоро может появиться еще один малыш. Пара уже воспитывает двух дочерей и сына, который родился в октябре 2021 года. Для Тарасова новорожденный стал четвертым ребенком, поскольку у него есть дочь от первого брака с Оксаной Пономаренко.
Напомним, Дмитрий Тарасов приостановил спортивную карьеру перед рождением долгожданного сына Алексея. В социальных сетях он рассказывал, что планирует быть рядом с супругой и во всем ей помогать в воспитании троих общих детей.