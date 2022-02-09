Тарасов намекнул на беременность Костенко

Действительно ли Костенко ждет ребенка в четвертый раз или это просто гормональный сбой, пока не известно. Поклонники радуются в сети за семью, где скоро может появиться еще один малыш. Пара уже воспитывает двух дочерей и сына, который родился в октябре 2021 года. Для Тарасова новорожденный стал четвертым ребенком, поскольку у него есть дочь от первого брака с Оксаной Пономаренко.