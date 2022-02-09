Отдыхающая на Мальдивах Яна Рудковская примерила раздельный купальник. Видео с курорта продюсер Димы Билана опубликовала на своей странице в Instagram.
На кадрах супруга фигуриста Евгения Плющенко позирует на пляже в ярко-красном бикини.
«Ну что меняем слитный купальник на раздельный», – подписала публикацию Рудковская.
Не все пользователи соцсети оценили новый пляжный образ российской селебрити. Некоторые обрушились с критикой на Рудковскую.
«Возраст и целлюлит не скроешь… Интересно до какого возраста российские звездульки будут в пенсионерочек-пионерочек играть?», «Где талия???», «Что с животом? Страх то какой», – прокомментировали пост подписчики.