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35 минут назад

Рудковская на Мальдивах показала на видео фигуру в бикини

Александр Кузьмин

Отдыхающая на Мальдивах Яна Рудковская примерила раздельный купальник. Видео с курорта продюсер Димы Билана опубликовала на своей странице в Instagram.

На кадрах супруга фигуриста Евгения Плющенко позирует на пляже в ярко-красном бикини.

«Ну что меняем слитный купальник на раздельный», – подписала публикацию Рудковская.

Не все пользователи соцсети оценили новый пляжный образ российской селебрити. Некоторые обрушились с критикой на Рудковскую.

«Возраст и целлюлит не скроешь… Интересно до какого возраста российские звездульки будут в пенсионерочек-пионерочек играть?», «Где талия???», «Что с животом? Страх то какой», – прокомментировали пост подписчики.

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