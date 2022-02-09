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1 час назад

Лепсу стало плохо перед концертом

Алиса Селезнёва

Певец Григорий Лепс перед концертом в Новосибирске предупредил поклонников, что простыл и попросил прощения за свое не очень хорошее самочувствие. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Лепсу стало плохо перед концертом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам одной из зрительниц концерта, Лепс сразу сказал, что вынужден выступать больным.

«Он сказал, что немножко простыл и попросил заранее прощения. Также о плохом самочувствии он писал и в Инстаграм, говорил, что у него температура 38 и 2. В целом, конечно, все прошло отлично. На самом концерте плохо ему не становилось. Просто местами тяжеловато было петь, кашлял и так далее», - пояснила зрительница Анастасия.

При этом поклонники Лепса остались в восторге от концерта, отметив, что тот «был самый волнительный и какой-то эмоционально особенный, поскольку все было на износ». Они также пожелали певцу скорейшего выздоровления.

Ранее стало известно, что Лепс развелся со своей женой Анной Шаплыковой спустя 20 лет брака. Предположительно, у пары был заключен брачный контракт, который позволил провести процедуру без споров. Незадолго до этого Лепс и его бизнес партнер вышли из доли в прибыльном ювелирном предприятии — теперь оно полностью принадлежит Шаплыковой.

После развода Лепс уехал в Италию, где принял участие в необычной для себя фотосъемке, представ на фото полуобнаженным. Также он побывал в Куршевеле, где, по данным СМИ «активно рекламировал закрытую предрождественскую вечеринку-концерт» в одном из заведений курорта. При этом портал Life предупредил читателей, что новогодние каникулы звезд в Куршевеле могли привести к массовым заражениям ковидом, как это уже случилось в начале пандемии.

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