Лепсу стало плохо перед концертом

Певец Григорий Лепс перед концертом в Новосибирске предупредил поклонников, что простыл и попросил прощения за свое не очень хорошее самочувствие. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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По словам одной из зрительниц концерта, Лепс сразу сказал, что вынужден выступать больным.

«Он сказал, что немножко простыл и попросил заранее прощения. Также о плохом самочувствии он писал и в Инстаграм, говорил, что у него температура 38 и 2. В целом, конечно, все прошло отлично. На самом концерте плохо ему не становилось. Просто местами тяжеловато было петь, кашлял и так далее», - пояснила зрительница Анастасия.

При этом поклонники Лепса остались в восторге от концерта, отметив, что тот «был самый волнительный и какой-то эмоционально особенный, поскольку все было на износ». Они также пожелали певцу скорейшего выздоровления.

Ранее стало известно, что Лепс развелся со своей женой Анной Шаплыковой спустя 20 лет брака. Предположительно, у пары был заключен брачный контракт, который позволил провести процедуру без споров. Незадолго до этого Лепс и его бизнес партнер вышли из доли в прибыльном ювелирном предприятии — теперь оно полностью принадлежит Шаплыковой.