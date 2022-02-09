Лепсу стало плохо перед концертом

Певец Григорий Лепс перед концертом в Новосибирске предупредил поклонников, что простыл и попросил прощения за свое не очень хорошее самочувствие. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По словам одной из зрительниц концерта, Лепс сразу сказал, что вынужден выступать больным.
«Он сказал, что немножко простыл и попросил заранее прощения. Также о плохом самочувствии он писал и в Инстаграм, говорил, что у него температура 38 и 2. В целом, конечно, все прошло отлично. На самом концерте плохо ему не становилось. Просто местами тяжеловато было петь, кашлял и так далее», - пояснила зрительница Анастасия.
При этом поклонники Лепса остались в восторге от концерта, отметив, что тот «был самый волнительный и какой-то эмоционально особенный, поскольку все было на износ». Они также пожелали певцу скорейшего выздоровления.
Ранее стало известно, что Лепс развелся со своей женой Анной Шаплыковой спустя 20 лет брака. Предположительно, у пары был заключен брачный контракт, который позволил провести процедуру без споров. Незадолго до этого Лепс и его бизнес партнер вышли из доли в прибыльном ювелирном предприятии — теперь оно полностью принадлежит Шаплыковой.
После развода Лепс уехал в Италию, где принял участие в необычной для себя фотосъемке, представ на фото полуобнаженным. Также он побывал в Куршевеле, где, по данным СМИ «активно рекламировал закрытую предрождественскую вечеринку-концерт» в одном из заведений курорта. При этом портал Life предупредил читателей, что новогодние каникулы звезд в Куршевеле могли привести к массовым заражениям ковидом, как это уже случилось в начале пандемии.