Против Моргенштерна возбудили дело из-за татуировки

В Набережных Челнах возбудили административное дело против рэпера Алишера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в клипах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По словам источника агентства, речь идет о трех клипах Моргенштерна.

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Рэпер вину в пропаганде наркотиков не признал. Информацию о деле ТАСС подтвердил адвокат Моргенштерна Сергей Жорин

Полицейские из Набережных Челнов решили возбудить административное дело по части 1.1 статьи 6.13 (пропаганда наркотиков, психотропных и потенциально опасных психоактивных веществ с использованием интернета) по итогам проверки. Что стало причиной проверки, не уточняется, но у полицейских возникли вопросы к татуировке Моргенштерна.

«Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю», - заявил источник агентства.

Он отметил, что к проверке также привлекли специалистов Московского научно-практического центра наркологии Депздрава Москвы, которые увидели в клипах «множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха, <…> а также побуждающие интерес к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению».

Жорин уточнил, что изначально в полицию жаловались на тексты песен Моргенштерна, но в них пропаганды наркотиков найти не удалось.

«Не найдя пропаганды в текстах Алишера, майор полиции проявил "креатив" и желание во что бы то ни стало наказать артиста. В итоге он разглядел у Моргенштерна в одном из клипов татуировку на теле, по которой назначил ботаническую экспертизу, установившую, что якобы это татуировка марихуаны, а значит, он пропагандирует наркотики», - рассказал адвокат.

Он назвал такой подход абсурдным и пообещал обжаловать постановление.