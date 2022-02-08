Моргенштерн ответил на слухи о своей эмиграции

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Моргенштерн) опроверг сообщения об эмиграции.
В сторис Instagram музыкант опубликовал заголовок статьи о своей «окончательной эмиграции» и написал: «Россия от меня так легко не отделается».
Ранее издание News.ru со ссылкой на источники сообщило, что Моргенштерн решил не возвращаться в Россию и остаться в Дубае.
Издание, в частности, приводит заявление брата рэпера Максима Штерна о том, что Алишер уже распродал почти все свое имущество и бизнес в России и приобрел дом на берегу Персидского залива. Эту информацию подтвердила блогер Кристина Босс. Она заявила, что точно знает о распродаже имущества и бизнеса Моргенштерна в РФ.
Напомним, в ноябре 2021 года Моргенштерн покинул Россию на фоне обвинения в торговле наркотиками со стороны главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В настоящее время рэпер находится в Дубае.