Моргенштерн ответил на слухи о своей эмиграции

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Моргенштерн) опроверг сообщения об эмиграции.

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В сторис Instagram музыкант опубликовал заголовок статьи о своей «окончательной эмиграции» и написал: «Россия от меня так легко не отделается».

Ранее издание News.ru со ссылкой на источники сообщило, что Моргенштерн решил не возвращаться в Россию и остаться в Дубае.

Издание, в частности, приводит заявление брата рэпера Максима Штерна о том, что Алишер уже распродал почти все свое имущество и бизнес в России и приобрел дом на берегу Персидского залива. Эту информацию подтвердила блогер Кристина Босс. Она заявила, что точно знает о распродаже имущества и бизнеса Моргенштерна в РФ.