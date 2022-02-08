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38 минут назад

Моргенштерн ответил на слухи о своей эмиграции

Вероника Полынина

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Моргенштерн) опроверг сообщения об эмиграции.

Моргенштерн ответил на слухи о своей эмиграции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сторис Instagram музыкант опубликовал заголовок статьи о своей «окончательной эмиграции» и написал: «Россия от меня так легко не отделается».

Ранее издание News.ru со ссылкой на источники сообщило, что Моргенштерн решил не возвращаться в Россию и остаться в Дубае.

Издание, в частности, приводит заявление брата рэпера Максима Штерна о том, что Алишер уже распродал почти все свое имущество и бизнес в России и приобрел дом на берегу Персидского залива. Эту информацию подтвердила блогер Кристина Босс. Она заявила, что точно знает о распродаже имущества и бизнеса Моргенштерна в РФ.

Напомним, в ноябре 2021 года Моргенштерн покинул Россию на фоне обвинения в торговле наркотиками со стороны главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В настоящее время рэпер находится в Дубае.

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